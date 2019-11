Speranza: “L’Ilva non può chiudere”

“L’ex Ilva molto semplicemente non può chiudere”.

Così Roberto Speranza

Al gazebo a Roma per il week end di mobilitazione promosso dal suo partito, Speranza ha ribadito l’importanza dell’Ilva. Il diritto alla salute e quello al lavoro non possono essere alternativi ma devono essere sempre entrambi rispettati. E chi ha a cuore la vocazione industriale dell’Italia sa che non si può prescindere da un forte comparto dell’acciaio.

L’impegno del governo

Come governo faremo tutto il possibile nell’interesse dei lavoratori e del Paese”, aggiunge Speranza.