Fiumicino, grazie a Regione è il Comune più ciclabile del Lazio

“Grazie ai 4 milioni stanziati oggi dalla Regione Lazio, Fiumicino conferma il suo ruolo di Comune più ciclabile del Lazio. Si tratta di una splendida notizia che va a completare un percorso e un sogno iniziato 6 anni, portato avanti insieme al sindaco Esterino Montino. I fondi sbloccati, per i quali ringrazio l’assessore regionale Mauro Alessandri, serviranno a realizzare 15 chilometri totali di piste ciclabili lungo l’argine del fiume Tevere, raccordando così la Capitale d’Italia a Fiumicino per un totale di 70 chilometri di piste ciclabili.

Si tratta di uno sforzo colossale e di un progetto ben più ampio che coinvolge tutto il Lazio, la Toscana e la Liguria che consentirà a Fiumicino di rientrare in un percorso turistico che nei prossimi anni decollerà, quello del cosiddetto ‘turismo lento’ o di qualità. L’Italia lo sappiamo, è una paese splendido, formato da tanti piccoli comuni e paesi che sono tagliati fuori dal grande turismo di massa e che invece rappresentano un patrimonio storico, culturale e naturalistico che tutto ci invidiamo.

Il nostro obiettivo è unire con un percorso ciclopedonale queste 3 splendide regione portando avanti un turismo meno frenetico, che valorizzi al contrario le identità, le eccellenze, la storia e le tradizioni dei nostri innumerevoli borghi, sfruttando non solo il marchio Roma ma soprattutto il marchio Lazio. Ringrazio ancora per il grande lavoro che sta svolgendo l’assessore regionale Mauro Alessandri. Questo progetto conferma ancora una volta l’attenzione della Regione per Fiumicino”.