Capodanno Roma, le dichiarazioni delle istituzioni

Michele dall’Ongaro, Presidente – Sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

“In occasione di una grande festa cittadina, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, non può non far sentire la sua voce soprattutto se si tratta di una circostanza speciale come quella di rivestire di suoni una grande area di verde pubblico e di straordinaria bellezza, come il Giardino degli Aranci. In questo splendido luogo, che i romani sentono un po’ come il giardino di casa propria, un pianista straordinario come Marino Formenti affronterà un’impegnativa maratona attraversando generi musicali diversi per raccontare la varietà degli approcci alla festa, all’idea di stare insieme e alla condivisione della bellezza. Inoltre un ensemble d’archi dell’Accademia accompagnerà, con un programma che da Bach spazia fino a Nyman, l’artista Andreco durante la sua performance”.

Emanuele Bevilacqua, Presidente, e Giorgio Barberio Corsetti, Direttore, del Teatro di Roma – Teatro Nazionale

«Per il quarto anno consecutivo il Teatro di Roma partecipa alla Festa di Roma. Una grande festa delle arti, della creatività e delle meraviglie, che trasformerà la città in un ‘palcoscenico all’aperto’. E ‘aperto’ a tutti: cittadini, turisti, artisti e visitatori, insieme per un evento collettivo unico e fuori formato. Per realizzare tutto questo, abbiamo invitato dalla Francia strabilianti performer e circensi, che renderanno protagonisti gli spettatori e le architetture romane: le due parate dei Remue Ménage con le loro grandi marionette simuleranno il volo degli uccelli e altre creature degli abissi; il costruttore di architetture effimere, Olivier Grossetete, ci inviterà a riprodurre il Teatro Marcello con scatole di cartone e l’energia di un’avventura umana e artistica; mentre la scultura di luce dei Laps rischiarerà la notte con una gigantesca ragnatela luminosa. Dall’Italia arrivano la performance ad alta tensione dei Masque Teatro, che illuminerà le strade ricreando il fenomeno naturale dei fulmini; e la creazione di Michele di Stefano, una coreografia ad alta tensione relazionale che trasforma la danza in un incontro tra persone».

Cesare Pietroiusti, Presidente Azienda Speciale Palaexpo

“Proteggere o addirittura salvare il pianeta dalla possibile catastrofe ecologica, climatica o demografica è un appello che rischia di cadere nel vuoto della retorica mediatica, della genericità delle buone intenzioni o, peggio, delle convenienze elettorali. La ricerca artistica porta la sfida su un altro piano, quello in cui non sono né le dichiarazioni ideologiche né le ricorrenti paure tecnofobiche a fare la differenza. Piuttosto, in gioco è la consapevolezza che il benessere non è legato all’accumulazione, alla velocità, al consumo ma, in primo luogo, alla possibilità dell’accesso al sensibile. Alla possibilità cioè di vedere, di fare esperienza, di ciò che chiamiamo “bellezza”. Quell’esperienza, che gli artisti offrono a tutti, sembra la più vaga ed è invece la più concreta. Le proposte dell’Azienda Speciale Palaexpo per la Festa di Roma di quest’anno, occasione di incontro con il grande pubblico della città e dei suoi ospiti, attingono all’immaginario collettivo per richiamarne la magica connessione fra la bellezza della terra e quella, altrettanto negletta, che si può ritrovare nel Pianeta-sé di ciascuno di noi”.

Giorgio Gosetti, Direttore Casa del Cinema, e Mario Sesti, Responsabile di Retrospettive e Curatore della rassegna “Cinema al MAXXI” per la Fondazione Cinema per Roma:

“Il cinema è in costante trasformazione – dicono Giorgio Gosetti e Mario Sesti – e se un tempo era soprattutto un’arte di contemplazione, seduti in una sala, soggiogati dalla suggestione del grande schermo, ora si fa anche arte in movimento, mutazione genetica del vedere, spettacolo partecipativo. Con questo approccio, unito al gusto cinefilo di scoprire e riscoprire capolavori e intrattenimento d’alta classe, abbiamo concepito il programma visivo della Festa, uno spartito di suggestioni capace di far viaggiare il pubblico tra passato e futuro”.

Laura delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma

“La Fondazione Cinema per Roma, che ha appena concluso un’edizione della Festa particolarmente amata in città, è orgogliosa di partecipare ancora una volta alla realizzazione di uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale della Capitale. Ci rende inoltre particolarmente lieti far parte di una dinamica e validissima filiera produttiva in grado di realizzare un evento imperdibile, per contenuti e atmosfera, già apprezzato anche a livello internazionale. Il nostro contributo al Capodanno della città è nel segno dell’innovazione e della suggestione, uno straordinario viaggio nella visione che condurrà il pubblico all’interno di inediti mondi digitali e fotografici, realizzati grazie al talento di tre originalissimi video artisti. A loro, e alla loro visionaria capacità di immaginazione, vanno i miei ringraziamenti, che condivido con i curatori di questo interessante progetto”.

Aurelio Regina, Presidente della Fondazione Musica per Roma

“Anche quest’anno come Fondazione Musica per Roma abbiamo preparato grandi sorprese per la Festa di Roma: dal Dj set elettronico di Skin, leader degli Skunk Anansie, all’originale gruppo italo – indiano del contrabbassista Daniele Roccato. Non mancheranno i nostri due ensemble residenti: il PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble sonorizzerà, con musiche ispirate al Pianeta terra, performance aeree e installazioni urbane mentre l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna torna con lo spettacolo itinerante sul lungotevere dedicato al repertorio popolare. Ritorna anche l’ensemble di 100 chitarre per eseguire in prima mondiale un arrangiamento originale commissionato al compositore Marc Gray. L’apertura della festa al Circo Massimo infine sarà affidata ad Ascanio Celestini, che racconterà una favola inedita scritta ad hoc per il tema della Festa di Roma”.

Monique Veaute, Presidente, e Fabrizio Grifasi, Direttore Generale e Artistico, della Fondazione Romaeuropa:

«Anche quest’anno la Fondazione Romaeuropa partecipa all’appuntamento con La Festa di Roma che, alla sua quarta edizione, si conferma un importante momento festivo per la città e un’occasione di apertura e dialogo tra le discipline artistiche, tra le istituzioni della Capitale e i suoi cittadini. Accogliendo l’invito dell’Amministrazione Capitolina a porre l’accento sulle tematiche ambientali che animano il dibattito planetario, coinvolgiamo quest’anno artisti nazionali e internazionali particolarmente sensibili e attenti alla condivisione delle idee e alla commistione dei linguaggi del presente, da sempre tratti distintivi del Romaeuropa Festival, la cui trentaquattresima edizione si concluderà il 24 Novembre 2019. Elaborazioni artistiche a partire da elementi naturali, architetture acrobatiche, installazioni interattive, coloratissimi attraversamenti cittadini contribuiranno ad animare la Festa nel segno del coinvolgimento popolare, del divertimento, della suggestione e della riflessione».

Carlo Fuortes, Sovrintendente Teatro dell’Opera di Roma

“Anche quest’anno il Teatro dell’Opera partecipa con grande gioia alla Festa di Roma con un progetto speciale che coinvolge un nuovo complesso artistico. La scelta è caduta sulla Cantoria, un gruppo di quaranta giovani coristi con un’età media di venti anni che, sotto l’attenta guida di Roberto Gabbiani e con la direzione di Giuseppe Sabatini, eseguiranno musiche di Mozart e Vivaldi. Per noi è un’occasione preziosa di far conoscere i giovani talenti del Teatro e anche di ribadire al tempo stesso la nostra volontà che l’Opera di Roma si apra sempre più alla città e alla collettività della quale facciamo parte”.

Paolo Fallai, Presidente Istituzione Biblioteche di Roma Capitale

“Anche a Capodanno il ruolo della rete territoriale delle Biblioteche è quello di coinvolgere tutti i cittadini romani. anche e soprattutto quelli che vivono lontano dal centro storico. Per noi Roma è una sola, ma sono mille le comunità e i “centri” di questa metropoli. Noi vogliamo festeggiare il 2020 vicino a loro”.

Remo Tagliacozzo, AD di Zètema Progetto Cultura

“Sempre accanto a Roma Capitale nella promozione della Cultura, Zètema è chiamata ad occuparsi, per il quarto anno consecutivo, del coordinamento organizzativo della Festa di Roma, la grande manifestazione che l’Amministrazione Capitolina offre gratuitamente a tutta la città per festeggiare insieme il Capodanno. Anche quest’anno metteremo in campo il nostro know-how e la nostra struttura, con una forza lavoro di circa 400 persone, nostre e di personale esterno, che saranno in azione il 31 dicembre e l’1 gennaio per la realizzazione e la migliore fruizione da parte del pubblico di questo importante evento . E siamo ancora più orgogliosi di poter offrire il nostro contributo in quanto ci sta particolarmente a cuore il tema scelto per questa edizione, l’Ambiente, che preoccupa, unisce e coinvolge tutti gli esseri viventi, e perché proprio la sostenibilità è uno degli obiettivi strategici che la nostra azienda intende raggiungere approcciando un politica virtuosa legata alla gestione dell’evento. A tale proposito Zètema ha già avviato un percorso che la condurrà presto alla certificazione iso20121 per eventi sostenibili”.