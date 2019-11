Passoscuro, Zorzi e Magionesi: “Chieste verifiche su cantiere in corso sulla spiaggia”

“Abbiamo chiesto agli uffici di verificare la regolarità del cantiere in corso in via Ghilarza, a Passoscuro dov’è in costruzione un nuovo edificio”. Lo dichiarano la capogruppo del Pd in Consiglio Comunale Paola Magionesi e il consigliere Fabio Zorzi.

“Da quanto ci risulta, le autorizzazioni sono state rilasciate per quella che si definisce ‘demolizione e fedele ricostruzione’ – spiegano -. Ma in tanti hanno notato che il perimetro della costruzione appare più grande di com’era in precedenza”.

“Per questo, l’assessore all’Edilizia Ezio Di Genesio Pagliuca ha chiesto agli uffici di verificare la regolarità del cantiere ad ha inviato una segnalazione alla Polizia Locale” aggiungono Zorzi e Magionesi.

“Siamo sicuri che chi di dovere farà tutte le verifiche del caso e se dovessero essere riscontrate irregolarità, si interverrà di conseguenza” concludono.