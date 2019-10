Sora Consorzio Conca Iscrizione Enpaia

Anche il Consorzio di Bonifica Conca di Sora è stato iscritto alla fondazione Enpaia

E’ ente di previdenza per impiegati e addetti del settore agricolo che associa in Italia oltre 8.000 aziende con oltre 38.000 assicurati tra dirigenti, impiegati e quadri.

Voto unanime

La deliberazione è stata approvata con voto unanime durante i lavori del Comitato fondi di quiescenza dipendenti consorziali. “È un passo avanti nella gestione dei servizi anche ai dipendenti del Conca che, grazie alla nuova affiliazione, potranno godere di assistenza previdenziale più qualificata e accedere a prestazioni aggiuntive e servizi innovativi” spiega il presidente di Anbi Lazio, Luciana Selmi. La Bonifica di Sora, che quotidianamente è impegnata nella salvaguardia idraulica ed ambientale di un territorio delicato, ha potuto procedere alla definizione e presentazione della pratica grazie alla riapertura dei termini di iscrizione alla Fondazione.

Anbi Lazio

“Una novità importante – aggiunge il direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – in un momento delicato per la legge di riforma degli enti di bonifica. La sinergia con Anbi nazionale ha permesso la predisposizione di tutto il necessario nell’incontro tra il presidente e il direttore di Enpaia, Giorgio Piazza e Roberto Diacetti e dei referenti Anbi nazionale che ringrazio – conclude Renna – per l’indispensabile supporto”.

Fare squadra

“Fare squadra con la struttura nazionale di Anbi rappresenta – commenta Stefania Ruffo, commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone – una delle priorità per meglio declinare anche nel Lazio progetti utili per non perdere opportunità e migliorare la nostra operatività”. Nei mesi scorsi ad aderire ad Enpaia, grazie alla riapertura dei termini, era stato il Consorzio di Pratica di Mare. “Il sistema delle Bonifiche vive un momento di grande trasformazione e di forte rinnovamento. Anche Sora – dice Natalino Corbo, direttore generale del Conca – è inserito in questo processo virtuoso che in breve tempo renderà questi enti più snelli e più funzionali sia nel rapporto con i consorziati, sia nella gestione dei tanti e delicati compiti istituzionali”.