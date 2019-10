Napoli: Disposizioni di traffico in occasione della Commemorazione dei defunti

Istituire nelle giornate 01-02-03 novembre 2019, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 in occasione della Commemorazione dei Defunti, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, veicoli muniti del contrassegno H con a bordo persone diversamente abili, mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, taxi, delle forze dell’ordine e veicoli in emergenza, nei seguenti tratti stradali:

Le zone interessate

Cimitero vecchio e nuovo di Miano: via Cimitero dalla confluenza con piazza Madonna dell’Arco all’incrocio con via Lazio; – via Vicinale a Piscinola dall’altezza entrata nuovo Cimitero; – via Cimitero da incrocio vico Ponte; – Cupa delle Vedove altezza civ.16 (attualmente già chiusa al traffico per lavori EAV). Cimitero di Secondigliano: divieto di transito veicolare in via del Cassano nel tratto compreso tra via del Camposanto e fino all’altezza del rione dei Fiori