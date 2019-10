Giovedì 31 ottobre, Halloween Party a Zoomarine, una lunga giornata e serata all’insegna dei festeggiamenti della ricorrenza horror più amata dai bambini. La festa di Halloween a Zoomarine inizia dalle 14 e termina a notte fonda, con un calendario di eventi e attività per adulti e bambini.

7 i percorsi horror per tutte le età, una extra horror night, un contest per eleggere Miss Horror Halloween, party a tema in maschera con artisti, fuochi d’artificio, fontane danzanti e mille sorprese. E se non bastasse, bambini in maschera (fino a 130 cm di altezza) gratis.

Il programma per Halloween di Zoomarine è ricchissimo di iniziative dedicate alla tradizionale festa americana, sempre più di moda anche in Italia. Fino al 3 novembre il Parco divertimenti di Roma festeggia senza sosta Halloween con una lunga serie di eventi che già da un mese stanno riscuotendo grande successo.

HALLOWEEN PARTY

Il 31 ottobre, Halloween si festeggia a Zoomarine.

Una intera giornata dedicata alla festa più spettrale dell’anno tra mostri, percorsi horror, parate in costume, show notturni, artisti e ballerini, magiche fontane danzanti e maschere da capogiro per un Halloween stupendo ed indimenticabile. Nel corso della giornata sono previste le esibizioni di danza dei Mini Raptor (finalisti di Italia’s Got Talent), lo show delle fontane danzanti, lo spettacolo notturno dei tuffatori “Angeli del fuoco”, i fuochi d’artificio.

7 PERCORSI HORROR

Zoomarine cambia faccia e indossa la maschera della festa: 7 percorsi horror nel segno di fantasmi, zombie, scheletri e le più terribili creature di fantasia. Tra ambientazioni da brivido, colonne sonore spettrali e tante attività ideate ad hoc, il terrore sarà il filo rosso a Zoomarine.

I 7 percorsi horror – Circo abbandonato, Miniera delle Tenebre, Labirinto del Ragno, Draghi e Magie, La Clinica, Piccoli Brividi, Galeone Maledetto – garantiranno agli ospiti una lunga serie di esperienze paranormali e da brividi per tutti i gusti e per tutte le età. Di particolare interesse si annunciano il percorso La Clinica, un’esperienza unica in Italia solo su prenotazione, e il Galeone Maledetto, premio speciale della giuria ai Parksmania Awards 2018, gli Oscar dei Parchi divertimento.

HORROR EXTRA NIGHT

Una lunga notte il 31 ottobre per scoprire i segreti delle tenebre. Un evento unico e solo per adulti (vietato ai minori di 16 anni), con posti limitati e terrore assicurato fino all.1.30 di notte. Il biglietto per la partecipazione a questo evento ha un costo di 39 euro ed include 2 giorni di Parco (giornata del 31 ottobre + giornata del 1° novembre), la cena del 31 ottobre presso il ristorante a buffet all you can eat, percorsi horror e molte attività.

MISS HORROR

Il 31 ottobre, per celebrare il mese più spettrale dell’anno, Zoomarine ha organizzato un contest “terrificante”: Miss Horror, una gara tutta al femminile in cui non vincerà la ragazza più bella, bensì il più bel travestimento di Halloween.

La vincitrice di Miss Horror sarà scelta in base a tre fattori principali: creatività del travestimento, bellezza del travestimento e coerenza con il tema Halloween.

Partecipare al contest è semplicissimo: basta realizzare il proprio personale travestimento di Halloween (comprensivo di costume e trucco), farsi fotografare ed inviare la foto a misshorror@zoomarine.it.

Una selezionata giuria, composta dalle peggiori creature delle tenebre, sceglierà chi avrà diritto a diventare la nuova Miss delle tenebre.

Solo una ragazza diverrà Miss Horror, ma tutte le candidate che avranno realizzato un travestimento degno del terribile Halloween di Zoomarine, riceveranno una mail che le informerà della possibilità di entrare gratuitamente al Parco e partecipare alla cerimonia di incoronazione della vincitrice.

TORNA GRATIS

Inoltre Zoomarine regala un biglietto omaggio ai propri clienti per tornare a visitare il Parco durante la stagione 2019. Una promozione speciale, dedicata a tutti coloro che acquistano un biglietto ed hanno voglia di tornare gratis a Zoomarine.

La speciale promozione offre infatti l’opportunità ad ogni visitatore pagante di richiedere, nel giorno della sua visita al Parco, un ingresso omaggio nominale per ritornare gratis un qualsiasi giorno di apertura nella stagione 2019 (ad eccezione del giorno successivo alla visita al Parco e per entrare ad eventi speciali che richiedono un biglietto dedicato o a numero chiuso).

La promozione è applicabile a tutti i biglietti validi paganti comprati online o in cassa, vidimati lo stesso giorno della richiesta ed è valido fino al 6 gennaio 2020 per Zoomarine.

Sul sito www.zoomarine.it maggiori informazioni e dettagli sugli eventi di Halloween e sulla speciale promozione “Torna gratis!”.