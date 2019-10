L’Accademia della Crusca in collaborazione con Unicoop Firenze e l’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca presenta la

XII edizione dell’iniziativa dedicata alla lingua italiana

Mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre 2019 torna a Firenze La Piazza delle Lingue, manifestazione dell’Accademia della Crusca dedicata alla lingua italiana. La manifestazione giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione ed è intitolata: Lingua italiana, ingegno e ingegneri. Al suo interno si terrà il convegno dedicato al genio di Vinci: Leonardo. La scrittura infinita.

La piazza delle lingue

La Piazza delle lingue si tiene sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Firenze e del Comune di Vinci. Numerosi gli enti che hanno collaborato alla sua realizzazione: l’Istituto degli Innocenti, il Conservatorio di musica Luigi Cherubini, il Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza e le associazioni Artes Mechanicae, l’Oranona Teatro e Polis.

La Piazza delle Lingue rappresenta per l’Accademia della Crusca il più significativo momento di apertura, di incontro e di comunicazione diretta con il pubblico più ampio. Questo anche il senso del contributo di Unicoop Firenze alle attività scientifiche e divulgative dell’Accademia della Crusca.

Collaborazioni

La collaborazione tra l’Accademia della Crusca e Unicoop Firenze nel 2019 giunge al quarto anno di attività e ha visto la partecipazione di centinaia di soci Coop alle tante iniziative già realizzate per promuovere la conoscenza dell’Istituzione e dei suoi progetti e l’organizzazione di appuntamenti dedicati ai soci. L’impegno di Unicoop Firenze con la Crusca e con gli altri enti culturali fiorentini, infatti, intende promuovere un’idea di cultura come bene comune della nostra società, bene complesso ma da rendere accessibile a tutti, risorsa e nutrimento per la mente. Oltre a fornire a consumatori e soci beni e servizi lo statuto di Unicoop Firenze prevede infatti anche la realizzazione di attività sociali e culturali. Anche per questo nella Piazza si coniugheranno i momenti dedicati alla ricerca e alla riflessione linguistica con le esigenze dell’informazione. Oltre al convegno si terranno infatti esposizioni, letture e concerti.

Sala Poccetti

Il via mercoledì 30 ottobre alle 10 nella Sala Poccetti dell’Istituto degli Innocenti in Piazza Santissima Annunziata, Istituto che festeggia quest’anno i suoi sei secoli di attività ininterrotta a favore dell’educazione e dell’infanzia e con il quale l’Accademia ha appena siglato un importante accordo di collaborazione scientifica e culturale.