Tutto pronto per Chocoland 2019

Dal 29 ottobre al 3 novembre, è in programma l’undicesima edizione di Chocoland, la più importante kermesse del centrosud dedicata al cioccolato.

Una kermesse importante

La rassegna, organizzata da D2 Eventi, patrocinata dalla quinta Municipalità e dal Comune di Napoli e realizzata con l’ausilio del Cna, è in programma al Vomero. L’evento si snoderà tra via Scarlatti e via Luca Giordano, pronte ad ospitare le classiche “casette” in legno, ricche di proposte provenienti da tutta Europa e delle più gustose novità del settore.

Dedicata al mondo del cinema

L’edizione 2019 di Chocoland è dedicata al mondo del cinema. Grazie a “Ciok si gira”, ogni ospite potrà mettere alla prova le sue doti attoriali con la scenografia digitale che riproporrà tre capolavori del passato ispirati al cioccolato: Forrest Gump, Chocolate e La fabbrica di cioccolato.

Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, domenica dalle 10 alle 13, i tre filmati saranno pubblicati sulle pagine social della kermesse. Chi raccoglierà il maggior numero di likes vincerà l’Oscar di Chocoland, che sarà consegnato domenica 3 novembre alle 18 a Piazza Vanvitelli da Lino D’Angiò e Alessandra Zuppetta, presentatori dell’evento.

Non esistono copioni fissi…

Gli aspiranti attori potranno sbizzarrirsi senza un copione fisso. Stesso riconoscimento andrà alla vetrina e allo stand più bello, al prodotto più apprezzato dal pubblico e alla carriera. Cominciano anche ad arrivare le prime indiscrezioni sui nomi dei vincitori.

Mirco Della Vecchia è sicuramente fra i papabili, stesso discorso per il decano della pasticceria della regione Campania il Cavaliere Sabatino Sirica in lizza per l’oscar alla carriera, che per anni è stato il pasticciere ufficiale del Calcio Napoli. Un pasticciere che non ha bisogno di presentazioni, così come il cioccolatiere Della Vecchia il cioccolatiere che vanta 15 primati. E’ stato campione mondiale di pasticceria artistica del 2008 e da qualche anno collabora con l’Angelica nello sviluppo dei cioccolati funzionali. Sarà presente il giorno 29 ottobre nell’area selfi per incontrare i golosi di chocoland.

Presentazione di libri

Previste alla libreria Mondadori la presentazione di libri a tema come “Tino il cioccolatino e il segreto di New York” e “I dolci di casa” e tanta animazione per bambini, con “Fofficino Magic Show” il 1 novembre e il teatro dei burattini di Mario Ferraiolo, tutti i giorni della kermesse.

Sabato 2 novembre alle ore 17 sarà presentato il libro #CaffèGourmet17. Con l’autrice Nieva Zanco sarà presente lo chef stellato Gianluca D’Agostino del Veritas. Nel libro ricette gourmet realizzate da grandi chef e raccontate da “La consigliera”. La ruota della fortuna elargirà premi di ogni tipo a chi acquisterà prodotti presso gli stand dei maestri cioccolatieri. I corsi per gli studenti che vogliono saperne di più sull’arte del cioccolato saranno tenuti dal maestro Vanacore.