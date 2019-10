Padova, “Micro Tour”: una rassegna per raccontare la lotta alla povertà

Una matineeè con film e documentari dedicati ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori di Padova, una serie di incontri e un viaggio virtuale per raccontare storie di successo e di riscatto dalla povertà sia nel Nord che nei Sud del mondo.

Varie proposte

Sono le varie proposte della piccola rassegna “Micro Tour -MICRofinance TOURism and Poverty Alleviation” promossa a Padova da Cospe e Fratelli dell’Uomo e sostenuta dall’ufficio Cooperazione internazionale del Comune di Padova, dal 23 al 26 ottobre.

Un modo di coinvolgere la cittadinanza, dai giovani delle scuole alle comunità migranti ai residenti nel quartiere, e riflettere sulle opportunità e buone pratiche di sviluppo economico, locale e sostenibile e sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Occasione per incontrare Hadi Noori

Sarà l’occasione per incontrare Hadi Noori socio fondatore del ristorante multietnico Peace ‘n’ Spice nel cuore di Padova, per conoscere il cammino di Samer Gharazeddine dal Libano all’Arcella per dare vita alla sua Pizzeria Sottocasa e per ascoltare la storia dei tangueros Natalia Lavandeira e Roberto Reis, fondatori di Cultura Tango. Insieme a loro Luca Cusani dell’Associazione Fratelli dell’Uomo ci porterà nelle strade di Dakar alla scoperta dei 250 piccoli imprenditori locali che grazie alla collaborazione di Fratelli dell’Uomo con l’Ong senegalese Intermondes hanno avuto accesso al credito e a iniziative di formazione per migliorare le proprie attività.

Il tour virtuale continuerà con Massimiliano Sanfilippo di Cospe​, che parlerà di turismo rurale e sostenibile nell’isola di Fogo a Capo Verde per concludersi con l’intervento di Banca Etica sul tema del microcredito come strumento di supporto all’attivazione di piccole imprese sul territorio ma anche nei paesi del Sud del Mondo. Il corso è gratuito previa prenotazione mandando una email a viviana.cocchi@fratellidelluomo.org o un whatsapp al numero 380 7985080.