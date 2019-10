A Siena arriva “Il Villaggio di Natale”: dal 16 di novembre al 24 dicembre il centro storico della città del Palio si veste di magia per regalare a grandi e piccini emozioni indimenticabili.

Il Regno di Babbo Natale

Sono atmosfere da favola quelle che caratterizzano il “Regno di Babbo Natale” che sarà allestito nei giardini della Lizza immerso in un mondo di luci e di colori.

Qui il simpatico vecchietto, seduto sul suo trono, accoglierà i bambini ascoltando le loro richieste e i loro pensierini.

Tutto intorno si animerà un “mondo incantato” dove elfi e fatine usciranno dalle loro casette per giocare e offrire spettacoli ai bambini di ogni età, invitandoli a partecipare ai laboratori dove potranno dipingere, farsi truccare o imparare come si realizzano addobbi natalizi.

Caratteristiche casette in legno ospiteranno infatti “Il Trucco delle Meraviglie” o “Il Mondo dei Balocchi” con tanti giochi a disposizione dei piccoli ospiti. E ancora ci sarà “La Fabbrica del Natale” dove, con i consigli del Elfi, si potranno realizzare decorazioni natalizie per abbellire il proprio albero, e “L’Ufficio Postale” per scrivere e inviare la letterina a Babbo Natale. Non mancherà “La Stalla delle Renne” e la casa della “Regina dei Ghiacci” che accoglierà i bambini nel suo magico mondo, raccontando loro fiabe sul Natale.

La location

Dai Giardini della Lizza proseguendo verso il cuore della città si animerà il Mercatino di Natale che da Piazza Gramsci a Piazza Matteotti proporrà una selezione di prodotti enogastronomici e artigianali d’eccellenza provenienti da varie parti del mondo.

Dallo street food all’oggettistica saranno circa 50 gli espositori che a Siena presenteranno il meglio delle loro produzioni.

Il “Mercatino di Natale” avrà anche alcuni ospiti d’eccezione: da San Gregorio Armeno, la celebre via di Napoli divenuta famosa nel mondo per le sue innumerevoli botteghe dedicate all’arte presepiale, arrivano nella città del Palio alcuni artigiani che realizzeranno un presepe dedicato a Siena che sarà installato proprio tra le casette del “Mercatino”.

“Il Villaggio di Natale” è realizzato da Claridea 2 per Confesercenti Siena e fa parte del “Il Natale a Siena”, un calendario voluto dal Comune di Siena.