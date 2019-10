Le dichiarazioni dell’assessore alla Scuola Paolo Calicchio.

“Questa mattina ho fatto un sopralluogo nella scuola di Madonnella a Isola sacra dove era stata segnalata la presenza di topi negli ultimi giorni. Ho potuto constatare di persona che le derattizzazioni e le disinfestazioni sono state fatte con regolarità – spiega – ben tre nell’ultima settimana: il 16, il 18 e il 21 ottobre. A testimoniarlo è il fatto che i topi rinvenuti erano morti.

Nei prossimi giorni, inoltre, l’assessorato ai Lavori pubblici provvederà a predisporre ulteriori piccoli intereventi per impedire il passaggio dei roditori all’interno della scuola.

Abbiamo chiesto alla scuola di evitare di ammassare materiali anche didattici in luoghi non sterili e per lungo tempo. Certo bisogna dire però – conclude Calicchio – che vicino a quest’edificio ci sono ampi spazi verdi e proprio in prossimità un’aiuola molto grande, gestita da Anas, che è un ricettacolo di spazzatura. Segnaleremo all’ente competente di provvedere con urgenza a una bonifica dell’area”