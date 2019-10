Aquino, debutto di Campagna Amica

Formaggi freschi e stagionati, salumi e insaccati, salse e condimenti, pane e prodotti da forno, verdure e ortaggi raccolti la sera prima dal campo.

Il debutto del nuovo mercato di Campagna Amica

Che si ripeterà ogni domenica mattina ad Aquino, è stato un successo annunciato. Ad inaugurarlo, nella piazza del Municipio, sono stati il sindaco Libero Mazzaroppi, il presidente del consiglio comunale Maurizio Gabriele, il direttore della Coldiretti di Frosinone Carlo Picchi, il responsabile provinciale di Campagna Amica Enzo Sperduti, il presidente e il segretario della sezione di Pontecorvo, Damiano Renzi e Tommaso Di Brango.

Così Carlo Picchi

“Il debutto di ogni nuovo mercato è sempre una grande emozione. Quello inaugurato ieri – dice Carlo Picchi – lo consideriamo il fiore all’occhiello della nostra rete di vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero, sia perché si inserisce nel contesto di uno dei più frequentati mercati della provincia, sia perché si pone come sbocco conclusivo, il più naturale, della filiera agricola locale che vanta una tradizione di produzioni di qualità di primissimo livello, meritevoli di essere valorizzate prima di tutto tra i consumatori del posto. Mi preme ringraziare ancora una volta il sindaco e l’amministrazione comunale, con i quali abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione che certamente, nel tempo, diventerà ancora più strutturale, organico”.

Così Di Brango

Cittadini, casalinghe, curiosi, famiglie si sono soffermati, senza soluzione di continuità, tra i banchi dei produttori, ascoltando consigli e indicazioni e scegliendo cosa comprare con la piena consapevolezza di portare in tavola prodotti freschi, stagionali, di provenienza certificata e garantita, a chilometro zero perché coltivati e lavorati nelle aziende, molto spesso a conduzione famigliare, presenti sul territorio in molti casi da decenni. “Ieri mattina – aggiunge Tommaso Di Brango – abbiamo raggiunto il primo degli obiettivi. Avvicinare fisicamente produttori e consumatori, metterli in contatto diretto tra loro, favorire la conoscenza reciproca, avviarli alla costruzione di un rapporto di fiducia che si rinnoverà e, sono sicuro, si consoliderà domenica dopo domenica. Già al secondo appuntamento il mercato di Campagna Amica sarà ancora più ricco perché – conclude Di Brango – con la migliore organizzazione logistica alla quale stiamo lavorando in piena sintonia con l’amministrazione comunale avremo più spazio e dunque possibilità di aggiungere i banchi di altri produttori”.