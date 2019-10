“Gli angeli del rione Sanità”. La presentazione del romanzo sulle Quattro Giornate di Napoli

Presentazione del romanzo sulle Quattro Giornate “Gli angeli del rione Sanità” di

Nunzia Gionfriddo alla Libreria del Cinema e del Teatro di via Parco Margherita a Napoli

Venerdì 25 ottobre 2019

In una fredda mattina del dicembre del 1939, Beppe, un innocuo postino del rione Sanità di

Napoli, viene prelevato dalla milizia fascista.

Colpito da amnesia, cerca di ricordare le colpe a causa delle quali sta subendo sevizie e reclusione.

Parte un’analisi introspettiva dove il faticoso recupero della memoria opera in lui una metamorfosi

che, da persona semplice, lo trasforma in coraggioso difensore della libertà.

Il libro di Nunzia Gionfriddo, “Gli angeli del rione Sanità”, pubblicato dalla Kairòs nella Linea

Serie Oro diretta dalla giornalista Anita Curci, sarà presentato venerdì 25 ottobre 2019 alle ore

18,00 alla Libreria del Cinema e del Teatro in via Parco Margherita 35, a Napoli.

Con l’autrice ne discuteranno il professore Domenico Natale, la sceneggiatrice Alma Carrano, tra

gli interventi in video di Antonio Amoretti e di Anna Maria Ackermann.

Le letture sono a cura dell’attore Mario Mauro e le musiche di Davide Mauro.

Introduce l’evento Giovanni Musella, editore Kairòs.

Dopo le sofferenze vissute tra le mura del carcere di Santo Stefano, Beppe trova il modo di lasciare

l’inferno della prigione e si proietta prima sull’isola di Ventotene e, infine, nella sua città, dove

ritrova la famiglia e gli amici ancora vivi, nonostante le centinaia di bombardamenti che hanno

colpito la Napoli del secondo conflitto mondiale e dove si unisce ai partigiani in rivolta contro la

rabbia dei tedeschi di Hitler, che hanno avuto l’ordine di ridurre in ‘polvere e cenere’ la città.

Il romanzo “Gli angeli del rione Sanità” porta con sé una importante novità in campo storico.

Buona parte della storiografia del Dopoguerra, fino a qualche anno fa, non ha mai dato alla rivolta

dei napoletani delle Quattro Giornate la definizione di movimento partigiano, formato da capi che

si riunirono clandestinamente dal momento in cui il generale Badoglio firmò con gli Inglesi e i loro

alleati il famoso documento di Cassibile dell’8 Settembre 1943.

Bisogna sempre attendere che il tempo allontani i fatti dagli studiosi per guardare con

obiettività e serenità la Storia. I documenti raccolti dalla scrittrice Nunzia Gionfriddo e i testimoni

attendibili che hanno vissuto quei giorni, dimostrano che dietro quegli “angeli” che non erano

scesi dal cielo per salvare Napoli dalla devastazione delle bombe anglo-americane, e dalla rabbia di

Hitler che ordinò di ridurre in cenere la citta, c’erano uomini e donne che da mesi si stavano

organizzando, come i loro fratelli del Nord.

I nuovi studi, voluti fortemente dall’ANPI e mostrati in una cerimonia solenne a Napoli al

Maschio Angioino, hanno stimolato ricerche in varie città italiane per raccogliere dati, nomi e

notizie. Si è arrivati alla conclusione che l’apporto dei partigiani del Sud fu importantissimo per il

successo della Resistenza.

Questa nuova lettura dei movimenti partigiani nei piccoli o grandi centri del Sud dell’Italia, seguita

scrupolosamente dall’autrice, ha dato vita a coraggiosi piccoli e sconosciuti eroi della Resistenza

meridionale, tra cui emergono quelli del rione Sanità, esempio di tanti altri quartieri, uomini come

il parroco del Monacone o il postino Beppe o Ciro; e donne come Assuntina e Ninetta che

ricordano il coraggio di Maddalena Cerasuolo.

Napoli, la prima città che ha cacciato i Tedeschi prima che arrivassero gli Americani, entra così,

come merita nella Storia e nel romanzo a testa alta.

L’interessante filmato prodotto dalla Gionfriddo e proiettato in questa occasione, fornirà testimoni

come Antonio Amoretti, studiosi come Giulia Buffardi, foto drammatiche dei bombardamenti,

letture di brani del romanzo fatte da Ackermann, Mario Mauro, Alma Carrano e si chiuderà con la lettura della poesia di Salvatore Palomba “Napule non t’ o scurdà”.

Le quattro giornate di Napoli

Seguirà la presentazione della sceneggiatura per film, tratta dal romanzo, di Alma Carrano che

leggerà un brano del suo progetto che ha meritato numerosi premi.