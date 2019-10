Fornaro: “Estirpare il cancro dell’evasione fiscale”

Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

I commercianti onesti non hanno nulla da temere

La lotta per erodere la montagna di 110 miliardi di evasione fiscale e contributiva è fondamentale per recuperare miliardi di euro di risorse per la crescita e la lotta alle diseguaglianze. I commercianti e tutti i cittadini onesti non hanno nulla da temere dalle misure anti evasione predisposte dal Governo.

Estirpare il cancro dell’evasione fiscale

Estirpare il cancro dell’evasione fiscale diffusa e lottare contro le raffinate forme di elusione di molte grandi multinazionali è una battaglia giusta che non merita la campagna di mistificazione e di vero e proprio “terrorismo psicologico” messa in atto dalla destra, attenta più a non perdere consensi che al bene comune.