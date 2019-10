Ritorno al crimine. Il sindaco de Magistris fa visita al set in Piazza del Plebiscito

View this post on Instagram

Napoli si conferma, ancora una volta, primo set cinematografico all'aperto d'Italia. Negli ultimi 5 anni, secondo i dati raccolti dall'ufficio cinema, sono stati girati ben 1000 film! Oggi piazza del Plebiscito è scenario per le riprese di "Ritorno al crimine", sequel di "Non ci resta che il crimine", regia di Massimiliano Bruno, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo e Gianmarco Tognazzi. Prodotto da Italian International Film. Le scene saranno girate anche a Castel dell'Ovo, via Sedile di Porto e Posillipo. Grazie per averci scelto e buon lavoro!