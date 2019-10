“Parte il Progetto F.A.I.”, Formazione, Arte, Intrattenimento

Formazione, Arte, Intrattenimento

Domenica 20 ottobre 2019, dalle ore 10,00, l’Associazione Global Eventi presenta i laboratori e i workshop 2018-2019, parte del progetto F.A.I. – Formazione Arte Intrattenimento, presso la propria sede nel cuore del Centro storico, in Largo Proprio di Arianiello n.12 (Napoli).

Vari corsi

Corsi di recitazione, di dizione – comunicazione – lettura espressiva, di giornalismo, di body percussion e di scrittura creativa: l’Associazione Global Eventi, in collaborazione con l’Associazione Culturale L’Eclettica, si propone come punto di riferimento per tutti quelli che amano l’arte e la cultura, privilegiando la proposizione di idee ed iniziative e non solo artistiche. E proprio “Attraverso i vari workshop – come afferma Salvatore Luigi Masone, presidente della Global Eventi – diamo la possibilità ai partecipanti di mettersi subito in gioco scoprendo il proprio talento in un clima dinamico, vivace e coinvolgente.”

Un nuovo modo di fare cultura

Partecipazione e coinvolgimento per un nuovo modo di “fare cultura” attraverso l’adesione dei cittadini e la presentazione di idee progettuali. In programma, anche i corsi di regia, di fotografia, di ballo, di canto, di portamento e moda. Il progetto F.A.I. mostra particolare interesse al mondo dei giovani: con la “BabyArt”, iniziativa dedicata esclusivamente ai bambini, saranno realizzate attività artistiche, ludiche e ri-creative in un clima vivace e divertente. Con “Fuori dai social”, progetto rivolto a ragazzi e adulti, l’aggregazione, con il confronto su un piano reale e “lontano dai social network”, diventa la ri-scoperta della condivisione autentica. Grande spazio al libro con“Book crossing” (scambio dei libri), pensato per favorire la lettura, strumento di crescita personale e culturale.