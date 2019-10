Conte: nostro emendamento, lasciare obbligatoria l’azione penale

“Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale va salvaguardato, è di rango costituzionale, e non può essere subordinato alle maggioranze parlamentari di turno”.

Azione penale priorità

Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e uguali, primo firmatario di un emendamento al progetto costituzionale di separazione delle carriere della magistratura, in discussione presso la Prima commissione della Camera. A essere contestato è in particolare l’articolo 10 della proposta di legge costituzionale, che consente al Parlamento di fissare le priorità dell’azione penale con legge ordinaria. “Il nostro emendamento – dice il deputato – è interamente soppressivo dell’articolo 10, un passaggio della norma che affiderebbe alla maggioranza, qualunque essa sia, il compito di indicare le priorità dell’azione penale. Una norma non condivisibile”.

Articolo Uno Comunicati Stampa