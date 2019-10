Latina festeggia il decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini

Latina invasa pacificamente dagli Alpini.

Un grande successo

Un grande successo la due giorni di celebrazioni per il Decennale dell’Adunata Nazionale degli Alpini a Latina. Una manifestazione che ha voluto ricordare le splendide giornate del maggio 2009 quando la nostra città fu pacificamente invasa dagli Alpini che animarono e colorarono quei giorni di festa tricolore.

Spirito di storia

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, dunque a Latina si è respirato di nuovo quello spirito e, con grande soddisfazione del Comitato che ha promosso l’evento, la città si è di nuovo stretta in abbraccio ideale al corpo degli Alpini e alla loro storia. Dopo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione di sabato con l’alza bandiera al Parco Falcone e Borsellino, davanti al Monumento ai Caduti, e le tante iniziative che hanno ravvivato il sabato nel capoluogo, questa domenica le celebrazioni del decennale si sono concluse con la Santa Messa officiata presso il Circolo Cittadino e l’inaugurazione del Monumento all’Alpino con l’apposizione della targa in memoria del Sergente Maggiore Massimiliano Ramadù alla presenza delle autorità civili e militari. Tanta gente per le strade, entusiasmo alle stelle per il passaggio delle fanfare e una città vestita a festa con i colori della bandiera tricolore hanno salutato questo evento fortemente voluto dal Comitato Promotore su impulso del Circolo Cittadino di Latina.