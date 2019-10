Vendite: l’allarme di Confesercenti

Nei primi 8 mesi del 2019 vendite giù dello 0,6%, quarto anno consecutivo di crisi.

Serve un tavolo per il rilancio dei negozi

La crisi dei negozi di vicinato non si arresta: nei primi otto mesi dell’anno le vendite delle piccole superfici sono diminuite dello 0,6%. Senza un’inversione di tendenza, il 2019 rischia di essere il quarto anno consecutivo di crisi per le piccole attività del commercio: una situazione di difficoltà conclamata che non manca di avere un effetto sul nostro tessuto imprenditoriale: quest’anno stimiamo che chiuderanno, senza essere sostituite, circa 10mila negozi.

Così l’Ufficio Economico Confesercenti commenta i dati Istat sulle vendite del commercio al dettaglio ad agosto. Un bilancio – segnala l’istituto di statistica – ancora una volta in flessione dopo il calo registrato a luglio.