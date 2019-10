Circo Nelly Orfei Catania: lo spettacolo

Novità assoluta in Sicilia è il sensazionale Circo Nelly Orfei.

Prima tappa con le esclusive attrazioni internazionali

Grandioso ritorno in Sicilia dopo 10 anni, del Circo Nelly Orfei del direttore artistico Tayler Martini, è la novità assoluta nel panorama circense dell’Isola, uno show di alto livello con artisti internazionali di massima professionalità.

Prima tappa a Catania per lo stravolgente tour siciliano, dal 18 ottobre al 17 novembre il confortevole chapiteau del Circo Nelly Orfei stazionerà, in zona ospedale Garibaldi ( nuovo presidio ospedaliero, dietro LIDL). In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni due spettacoli ore 17.30 e ore 21.00; domenica e festivi, ore 16.00 e ore 18.30; martedì e mercoledì unico spettacolo, ore 17.30.

Un vasto repertorio di esibizioni di calibro per il nuovo spettacolo, targato Tayler Martini che afferma: “Per il pubblico della Sicilia abbiamo realizzato uno spettacolo davvero speciale ed unico, curato nei minimi dettagli e con molteplici attrazioni siamo la new entry, con tantissime novità emozionati”.

Una festosa parata di artisti apre lo show, sull’incantevole sonorità della cantante Silvia Amighetti, che da il via allo spettacolo condotto da Tayler Martini e dalla sua avvincente presenza scenica, intervallato dalla comicità dei clown Bred e Briciola.

Bellezza e grazia in pista con Dea Alvarez, artista spagnola, con l’esibizione di hula hoop; Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, sono pronti ad acrobazie e percorsi di agility, in cui l’istruttore è in perfetta sinergia con i sui fedelissimi amici. Dal Portogallo arriva Sirle Saba, abilissima antipodista nella giocoleria con i piedi; volteggiano con maestria anche i multicolor pappagalli, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan; acrobazie aeree, con il “Duo Passione”, romantici e spericolati dalla Spagna sono pronti a regalare attimi di fortissime emozioni. La tecnologia e l’innovazione approdano al circo con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer. Gli straordinari felini, tigri e leoni saranno guidati nelle loro eleganti ed energiche esibizioni, dall’unica addestratrice italiana Tania Niemen. A gremire la pista, il defilè di animali esotici con Bryan Montemagno, cammelli, zebre, lama, pony, bisonti europei, zebu’, struzzi, il simpatico ippopotamo e la regina della savana la dolcissima giraffa. Fiato sospeso con l’esibizione con salti mortali al cavo d’acciaio del giovane e promettente funambolo, Alessandro Bellucci ed ancora forte stupore con i verticalisti “Martis Brothers” e il numero “mano a mano” vincitori al festival di Grenoble. Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, chiudono lo show con un gran finale musicale dal vivo, con la straordinaria voce di Silvia Amighetti.

Una schiera ed un team fortissimo di artisti e tanti animali guidati dai loro addestratori, sono pronti a conquistare gli applausi del caloroso pubblico siciliano.