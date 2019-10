Commissione e assessorato al lavoro per l’apertura del centro Menzinger

Per aprire la struttura, ancora chiusa dopo i lavori di ristrutturazione e destinata a diventare un centro polifunzionale per giovani e anziani, occorre una spesa di poche migliaia di euro per la fornitura idrica e per l’aumento della potenza del contatore elettrico come richiesto dalla Municipalità 5, titolare della competenza sull’edificio.

Mancano poche migliaia di euro per aprire la struttura

La commissione Giovani, presieduta oggi dal consigliere anziano Federico Arienzo, ha affidato all’assessorato ai Giovani e al Patrimonio, rappresentato oggi dal capostaff Alberto Corona, l’indirizzo di adottare una delibera per risolvere la mancata disponibilità di fondi della Municipalità.

Una vicenda che si prolunga già da troppo tempo e che va risolta rapidamente. È quella della struttura di via Menzinger, affidata in gestione alla Municipalità dopo i lavori iniziati nel 2017 che hanno trasformato gli ex locali Atan in un luogo destinato a ospitare un centro polifunzionale a disposizione del territorio. Su sollecitazione del consigliere Luigi Felaco (Dema), la commissione Giovani ha dedicato una nuova riunione al tema, verificando che, come ha spiegato Gennaro Arienzo del Servizio Centro Unico Acquisti e Gare, la Municipalità ha fatto richiesta di un aumento della potenza elettrica disponibile per la struttura da 6 a 30 kilowatt. A questa spesa va aggiunta quella per coprire il preventivo richiesto dalla società ABC per le bocche antincendio, per un totale complessivo di poco superiore ai tremila euro. Una cifra contenuta, secondo i consiglieri intervenuti Rosario Andreozzi (Dema), Anna Ulleto (Misto) e Diego Venanzoni (Partito Democratico), per i quali è difficile ipotizzarne l’indisponibilità, ma che va comunque coperta per rispondere alle attese del territorio.

Avviato l’iter per reperire le somme mancanti

La soluzione possibile, a fronte di un’indisponibilità finanziaria accertata della Municipalità 5, è l’intervento dell’assessorato di riferimento che, con Alberto Corona, ha assicurato una interlocuzione con la direzione municipale per avviare l’iter deliberativo di prelevamento della relativa somma dal fondo di riserva. Il consigliere Nino Simeone (Agorà) ha richiesto la documentazione relativa al preventivo di spesa per l’intervento di ristrutturazione per approfondire l’aspetto della mancata previsione della spesa per le utenze.

Fonte Comune di Napoli Comunicati Stampa