Pomezia, Complesso Selva dei Pini: al via i lavori di efficientamento energetico

Complesso Selva dei pini, al via i lavori di efficientamento energetico della sede comunale.

Partiti gli interventi di sostituzione dei vecchi infissi con finestre più efficienti e di trasformazione della centrale termica da gasolio a gas metano con l’installazione di nuove caldaie a condensazione più efficienti nella sede comunale di Selva dei pini. Il Comune di Pomezia ha partecipato con successo al progetto ‘Energia sostenibile 2.0’, nell’ambito del programma operativo POR FESR Lazio, che prevede la realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli edifici e nelle strutture pubbliche.

“Gli interventi di efficientamento energetico della struttura comunale comportano un duplice vantaggio: dal punto di vista ambientale vanno a sommarsi alla già eseguita trasformazione a LED della quasi totalità dell’illuminazione interna ed esterna del comprensorio, portando ad un abbattimento della CO2 equivalente emessa per il funzionamento dell’edificio; dal punto di vista economico sono a costo zero per le casse comunali, in quanto l’importo totale dell’investimento è a carico degli enti sovracomunali”.