Ieri sera si è svolta la fiaccolata per ricordare Tanina Momilia ad un anno dalla sua tragica morte. La fiaccolata è stata preceduta da una messa in suffragio, presso la Chiesa Santa Paola Frassinetti. Il corteo partito davanti la Chiesa ha percorso via Trincea delle Frasche per giungere a Via Castagnevizza lungo il canale dove è stato ritrovato il corpo della giovane donna. Presenti il marito, i genitori, i figli e i fratelli, oltre ad amici, conoscenti e semplici cittadini. In rappresentanza dell’Amministrazione Comunale erano presenti l’Assessora alle Pari Opportunità Anna Maria Anselmi e la Consigliera Comunale Barbara Bonanni.

Il Femminicidio di Tanina ha scioccato tutta la comunità

“Il femminicidio di Tanina, il più recente sul nostro territorio, ha profondamente colpito tutta la comunità e l’opinione pubblica – commenta Anselmi -. Il Comune siamo è stato da subito vicino ai familiari della giovane donna prestando loro assistenza psicologica e sociale”.

Quello della violenza sulle donne è un tema caro a questa amministrazione – conclude l’assessora -. Per questo abbiamo molto voluto l’apertura di un centro anti violenza a cui le donne possano chiedere aiuto prima che accada l’irreparabile. E inoltre sono tante le iniziative messe in campo per prevenire questo fenomeno sul piano culturale ed educativo, sensibilizzando specialmente i più giovani”.