Roma, scassinatore di auto arrestato dalla Polizia di Stato

Quando ha visto i lampeggianti della Polizia ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta, ma a nulla è servito. Gli agenti del commissariato Prati, su segnalazione della sala operativa, si sono portati in viale Angelico dove hanno immediatamente individuato il giovane grazie alle descrizioni fornite, poi identificato per S.J.M. 20enne di origini brasiliane; lo stesso impugnava ancora una vite, un frangivetro e con sé aveva un borsone che poco prima aveva sottratto da una delle due autovetture danneggiate.

Altri arnesi atti allo scasso sono stati invece rinvenuti all’interno del suo zaino. Immediatamente bloccato dai poliziotti S.J.M. è stato quindi arrestato e accompagnato presso gli uffici di polizia, dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Per gli stessi reati, il giorno precedente, era stato arrestato dai poliziotti del commissariato Porta Pia in piazzale Delle Crociate: giunti sul posto hanno bloccato il 20enne mentre era intento a rovistare all’interno di un’autovettura, da lui precedentemente danneggiata, collocata in un parcheggio riservato ai mezzi ama.