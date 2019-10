Pomezia, in arrivo i fondi per il teatro comunale

Pomezia ottiene un finanziamento per la realizzazione del progetto del teatro comunale.

Graduatoria che assegna risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 nell’ambito del piano “Turismo e cultura” finalizzato ad un’azione di rafforzamento dell’offerta culturale e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

L’importo complessivo di 3.383.229,12 euro per un edificio mai completato al centro della città.

Così ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà:

“L’ex Consorzio agrario viene pensato come teatro circa 16 anni fa, da allora sono stati investiti circa 7 milioni di euro senza portare a conclusione i lavori e lasciando un ecomostro al centro della città Per anni non si è mai riusciti a recuperare i fondi per portarlo a termine, adesso finalmente abbiamo a disposizione le risorse finanziare per intervenire, sicuramente, nella porzione dedicata agli spettacoli e dotare Pomezia del suo primo teatro. Un percorso che non sarà breve – conclude il primo cittadino – ma da oggi possiamo guardare fiduciosi verso quello che non è più un traguardo irraggiungibile, ma un passo concreto che darà nuova linfa vitale ad un tessuto sociale affamato di stimoli culturali e identità”.