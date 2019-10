L’eurodeputata della Lega, Anna Cinzia Bonfrisco, chiede una risposta immediata a livello Comunitario per far fronte agli effetti della sentenza della WTO sulle imprese europee e in particolare italiane.

“Occorre attivare subito un fondo di solidarietà per le aziende che non hanno alcuna colpa nella disputa sugli aiuti ad Airbus e Boeing e verranno pesantemente danneggiate dai dazi” afferma Bonfrisco. “Prodotti agroalimentari e in particolare del settore caseario, non hanno nulla a che fare con il settore aerospaziale e la disputa che ha originato la guerra commerciale tra USA e Unione europea. L’Unione europea deve agire subito per tutelare queste imprese”.