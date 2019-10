Caffè, oggi si festeggia la bevanda più conosciuta al mondo

Da 5 anni a questa parte, il 1° ottobre, in tutto il mondo si festeggia la bevanda più amata: 3 miliardi le tazzine consumate ogni giorno nell’intero globo. L’iniziativa è stata lanciata dall’International Coffee Organization e vuole celebrare, non solo il caffè di per sé, ma anche e sopratutto il lavoro umano di milioni di persone in tutto il mondo, dai caficoltori ai baristi passando ovviamente per i torrefattori. Non stupisce dunque che il tema specifico scelto dall’ICO quest’anno sia la “sostenibilità economica del caffè”, con l’obbiettivo di sensibilizzare sulle condizioni di vita di milioni di contadini impiegati nella coltivazione di coffea che, nonostante l’aumento dei consumi, guadagnano sempre meno.

Il caffè napoletano

Il caffè napoletano rappresenta molto più di una tradizione culinaria: è una componente essenziale della quotidianità partenopea: ristretto, lungo, macchiato, decaffeinato, con latte freddo, con latte caldo, amaro, dolcissimo, in tazza grande, in vetro, bollente ( anzi, ustionante) freddo o appena tiepido e chi più ne ha , più ne metta. A casa, quel suono piacevolissimo che accompagna il primo caffè che trasborda dalla macchinetta, oppure nei tanti bar presenti in città, ogni napoletano degno di tal nome deve degustare, a qualsiasi ora della giornata, una buona tazza di caffè, nelle interpretazioni di cui sopra. Ciò che conta è dotarsi di quella dose di caffeina indispensabile ad ogni buon napoletano. Il caffè che diventa un rito e, come ogni rito è irrinunciabile.

Un momento di socializzazione

Il caffè è anche un momento di socializzazione, e spesso è un‘occasione per incontrarsi con gli amici per scambiare quattro chiacchiere, o un pretesto per salutare una persona che non si incontrava da tempo o, ancora, il protagonista indiscusso di un breathing di lavoro. Insomma…il caffè, unisce le persone!! Un prodotto riproposto con diverso risultato in tutti gli altri posti del mondo: ogni turista che visiti la nostra città, ha l’ obiettivo di fermarsi al primo delle migliaia di bar sparsi in ogni angolo, ad assaggiare un buon caffè. Molteplici sono le torrefazioni di caffè in Campania che esportano il prodotto in tutto il mondo.

Una tradizione del generoso popolo napoletano è quella del caffè sospeso

Una tradizione del generoso popolo napoletano è quella del caffè sospeso: alcune persone lasciano pagato al bar uno o più caffè per i più poveri, per chi non può permettersi nemmeno di spendere un euro per sorseggiare un caffè. Il caffè è presente anche nella storia dei mostri sacri della sceneggiata napoletana: Chi non conosce la famosa frase: “Questo caffè è una ciofeca” che Totò pronunciava nel film I due Marescialli ? Oppure, nel film “ Natale Casa Cupiello” tutti ricorderemo il mitico Eduardo rimproverare la moglie, accusata di non essere capace di preparare un buon caffè . De Crescenzo sosteneva che il caffè è una scusa per dire ad un amico che gli vuoi bene. Non dimentichiamoci le canzoni dedicategli, come quella di Pino Daniele “ Na Tazzulella e caffè” .

Ma il caffè fa bene alla salute? Il caffè da sempre è stato oggetto di numerosi studi medici per verificarne gli effetti sull’uomo. Un aspetto importante è che, se preso in dosi moderate, il caffè fa bene all’umore. Sarà forse questo il motivo per cui i napoletani sono sempre allegri e pimpanti. In conclusione, possiamo dire che si potrebbe scrivere un enclopedia sul caffè, ma oggi ci soffermiamo soltanto sull’importanza dell’impatto che ha sui napoletani. Quindi, caro caffè tanti ma tanti cari auguri!