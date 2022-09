Macchina caffè professionale: come sceglierla per il proprio bar o ristorante

Sorseggiare un buon caffè, è sempre il giusto modo per dedicarsi una coccola e trascorrere un momento in totale relax, per questo ogni bar o ristorante che si rispetti deve possedere la giusta scorta di caffè da poter servire con efficienza al cliente. Scopriamone di più in questo articolo.

Dopo un ricco pasto al ristorante, o che si voglia scambiare quattro chiacchiere con un amico al bar, la compagnia del buon caffè è sempre gradita. Proprio per questo, qualsiasi struttura ricettiva dovrebbe possedere una macchina caffè cialde professionale di qualità. Soprattutto per gli italiani, il caffè corrisponde ad un’abitudine ed è considerato un rito vero e proprio di cui non poter fare a meno. Quindi la giusta scorta di cialde dall’aroma inconfondibile, servite da una macchina che consente di ottimizzare il lavoro e le prestazioni, è essenziale. Quando ad esempio si lavora in un bar, capita spesso e volentieri che il bancone si affolli improvvisamente di clienti che devono consumare al volo un caffè, in questi momenti rapidità ed efficienza date dalla macchina professionale da caffè sono i punti chiave per facilitare il lavoro ed accontentare più clienti possibili in poco tempo. È essenziale quindi assicurarsi nel proprio locale uno strumento di qualità che produca buon caffè, in quantità elevate e tempistiche brevi. Come scegliere quindi la macchina da caffé professionale adatta?

Caratteristiche della macchina da caffè professionale

Come prima cosa, tra le caratteristiche che differenziano la macchina per un locale è sicuramente il fatto che debba essere professionale, questo aspetto garantirà la massima efficienza e, soprattutto, una bassa manutenzione al fine di avere prestazioni elevate e risparmio di denaro. In secondo luogo, è importante che abbia due postazioni per l’erogazione caffè, così da poterne servire più di uno alla volta.

Un altro fattore importante risiede nella sua semplicità d’uso, in modo che anche il personale non esperto sia in grado di preparare il caffè velocemente. Nella sua funzionalità deve possedere inoltre un dosatore di acqua calda ed una lancia per il vapore, così da poter servire anche dei cappuccini cremosi. Infine, è consigliabile che possegga un’ampia capienza di ogni cassetto raccogli capsule e una buona capacità del serbatoio d’acqua.

Come funziona la macchina da caffè professionale?

Il funzionamento di una macchina da caffè può essere spiegato in semplici passaggi: innanzitutto, la macchina pressurizza l’acqua che scorre attraverso un filtro, spingendola attraverso una camera in cui si trova il caffè precedentemente macinato.

Così, in poche semplici mosse, si comincia a veder scendere il caffè all’interno della tazzina, che diffonde il suo profumo ovunque.

Il procedimento descritto così sembra semplice, ma i componenti tecnici che lavorano al suo interno sono molteplici. Infatti, scendendo un pò più nel dettaglio, quando si pigia il pulsante di erogazione inizia un processo che dura una manciata di secondi. Proprio in questa tempistica la macchina dovrà portare l’acqua in condizioni tali da poter estrarre pochi grammi di caffè.

L’elettropompa prende l’acqua, la sottopone a pressurizzazione e la spinge allo scambiatore di calore che ne aumenta la temperatura. Successivamente l’acqua viene portata al gruppo di erogazione dove avviene il contatto con il caffè. In tutto questo, è importante che i grani di caffè siano perfettamente macinati così da poter conservare adeguatamente tutto il loro aroma ed il loro sapore.

Successivamente, il caffè viene dosato e compattato nel porta filtro che viene agganciato al gruppo di erogazione, così esce il buon caffè. Tutto questo è realizzabile solo con macchine professionali e di alta qualità, che permettono al caffè di mantenere tutta la sua bontà e cremosità, elementi che differenziano il nostro caffè da quello di tutte le altre parti del mondo.

Come mantenere in buone condizioni la macchina da caffè

Affinché quest’ultima mantenga e consenta alte prestazioni deve essere pulita e sottoposta a manutenzione periodica. È fondamentale che avvenga una frequente e accurata pulizia del filtro, del portafiltro e della lancia vapore. Se questo aspetto viene trascurato e non effettuato adeguatamente è possibile che si crei del calcare che può inceppare il meccanismo, oppure può avvenire la proliferazione dei batteri.

Se la macchina professionale è di qualità, la manutenzione sarà minima, ma è pur sempre importante e va eseguita a distanza di tempo da esperti, affinché il caffè sia sempre buono e la macchina possa durare senza alterazioni.

Come servire un buon caffè ai clienti

Appurati tutti gli aspetti e il funzionamento della macchina, è importante sapere come si serve il caffè. Come ribadito più volte, un buon caffè è sempre gradito dai clienti, anzi è considerato fondamentale, infatti quest’ultimo, se di scarsa qualità, potrebbe compromettere il giudizio finale di tutto il servizio.

Servire un buon espresso è l’occasione adatta per concludere in bellezza il tutto e lasciare il cliente soddisfatto. Consigliamo infatti di servirlo caldo e preferibilmente in una tazzina esteticamente carina, accompagnata da qualche caramella insieme al conto, per addolcire il finale.