Sicurezza Tpl Lazio, Valeri, UGL: “Bene Tavolo Prefettura, che la sicurezza diventi certezza”

“Innanzi tutto, dobbiamo esprimere la nostra gratitudine più profonda ai lavoratori di Atac, Roma Tpl, Cotral e di tutte le aziende pubbliche e private dell’intera Regione: sono state giornate delicate per il tpl del Lazio, in cui tutti gli operatori hanno dimostrato con forza la necessità di intervenire sul tema sicurezza, prima aderendo allo sciopero indetto ai sensi dell’art. 2 comma 7 della 146/90 – astensione “di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori” – poi portando in piazza la nostra preoccupazione, grazie ad un presidio che si è tenuto ieri mattina a Piazza Santissimi Apostoli, a Roma”.

Così, in una nota, il Segretario Ugl Autoferrotranvieri Lazio, Lucio Valeri.

“Un ringraziamento particolare va anche alla Prefettura di Roma, che non solo ha prestato attenzione con tempestività alle nostre richieste, ricevendo una delegazione durante il presidio, ma ha ascoltato le nostre proposte e condiviso la necessità di intervenire in maniera concreta e risolutiva. Accogliamo, infatti, con favore il tavolo tecnico che è stato costituito, con la convinzione che quanto deciso – e quanto da sempre rivendicato dalla nostra Organizzazione, a partire dalle cabine blindate sui bus – venga adottato in tutto il territorio del Lazio nel più breve tempo possibile.

Bene, infatti, il sistema di videosorveglianza che colleghi gli autobus della Capitale con le Sale Operative delle Forze dell’Ordine, bene le app sui cellulari dedicate alle chiamate di emergenza al 112, bene l’intensificazione dei corsi di formazione per il personale ed il controllo sulle tratte più sensibili, a cura anche della vigilanza privata. Abbiamo assoluta necessità che parti sociali ed ogni Istituzione coinvolta collaborino per risolvere una situazione di emergenza la cui soluzione non può più essere rimandata: occorre garantire adeguati livelli di sicurezza agli operatori del settore ed all’utenza tutta, che ogni giorno fruisce del servizio del trasporto pubblico locale”.