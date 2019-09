Le domeniche archeologiche a Soccavo

Lo splendido paradosso della bellezza di Soccavo è l’essere insieme quotidiana e straordinaria, a volte sontuosa ed esplicita, altre nascosta e ferita, ma sempre così profondamente nostra da definire chi siamo e ricordarci gli innumerevoli intrecci che hanno tessuto le nostre origini, lasciando impronte nel nostro patrimonio culturale quasi fossero indizi. Domenica 29 settembre, alle ore 10 e alle 12.15, prenderà forma una suggestiva “Domenica archeologica”, che vanta il patrocinio morale della IX Municipalità Soccavo-Pianura e la direzione artistica di Tommy Totaro, in collaborazione con alcune realtà imprenditoriali locali.

Un insolito appuntamento, dedicato all’osservazione attenta e consapevole del quartiere Soccavo (Napoli).

In programma, una lenta e piacevole passeggiata fotografica e teatralizzata (partecipazione gratuita) con la compagnia Vana Imago, che condurrà i presenti tra la Torre dei Franchi e la Croce di Piperno.

L’evento, adatto a tutte le età, permetterà di socializzare e trascorrere insieme un’allegra mattinata, scoprendo o riscoprendo luoghi storici del quartiere.

Situata nelle vicinanze della Croce di Piperno, la Cucina di Marina, per l’occasione, offrirà gratuitamente ai presenti un gustoso aperitivo all’insegna di specialità della casa.

Tutti i partecipanti alla passeggiata riceveranno in regalo, inoltre, un “pipernino” in terracotta realizzato dall’artista partenopea Mariarosaria Epulo.

L’appuntamento per chi volesse partecipare è alla Torre dei Franchi (via Torre di Franco, 89).

La prenotazione è obbligatoria: 351 1663602 (WhatsApp).

L’organizzazione si riserva di annullare la visita nel caso non si raggiungesse il numero minimo di adesioni o per condizioni meteo avverse.