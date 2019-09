Il Vicesindaco di Ciampino, Ivan Boccali, Assessore al Patrimonio, alla Cultura, agli Affari Sociali e alle Associazioni del Terzo Settore, traccia un bilancio dopo i primi 100 giorni di governo della Giunta del sindaco Daniela Ballico.

“In questi tre mesi – afferma Boccali – il nostro primo motivo di interesse è stato coinvolgere i settori della società civile. Chiediamo pazienza: il lavoro sarà lungo, ma si sono visti i primi segnali incoraggianti ed evidenti di cambiamento su servizi e cultura. Contiamo presto di cambiare la città dopo anni di malgoverno e grazie alla fattiva collaborazione dei residenti”.

“Per quel che concerne il settore di cui mi occupo – prosegue Boccali – non ci interessano in alcun modo le provenienze, ma la bontà dei progetti. L’importante, dopo anni di stallo, è riformare e rinnovare. Nessun tipo di pregiudizio animerà la nostra azione amministrativa. Abbiamo bisogno di tempo e di fiducia: vedrete quanto questa Giunta saprà fare per la nostra comunità rispetto al passato”.