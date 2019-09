In via Sanità il murale dell’artista ambientalista, Anne de Carbuccia, realizzato con i ragazzi dell’Educativa del Centro La Tenda ed un gruppo di artisti di graffiti nell’ambito del progetto ‘One Planet One Future’ per la salvaguardia dell’ambiente.

Il video della web tv del Comune di Napoli

http://multimediale.comune.napoli.it/index.php?n=8675&fbclid=IwAR2ssTo-y48NJ2CUi5Yy2dFFjFxQZBFW65nj6SYI9_p0MyJDnJbpa36MnKs