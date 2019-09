Raggi: “Villa Farinacci è tornata a vivere ed è stata restituita ai cittadini”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Villa Farinacci è tornata a vivere ed è stata restituita ai cittadini. L’abbiamo riaperta poco più di un anno fa, dopo circa 20 anni di cancelli chiusi e 8 anni da quando erano stati completati i lavori di ristrutturazione. E la nuova stagione di iniziative è stata appena aggiudicata.

Abbiamo sottratto questo luogo all’inutilizzo e all’incuria, grazie a un impegno condiviso con il Municipio IV. In questa cornice sono stati ospitati festival, rassegne, eventi, incontri. Una risorsa preziosa per una comunità che chiede nuovi spazi di crescita, stimolo ed aggregazione.

Penso alla mostra fotografica “Una Croazia Inedita” promossa con l’Ambasciata della Repubblica di Croazia per il World Cleanup Day del 21 settembre per sensibilizzare sul problema mondiale dei rifiuti, compresi quelli del mare, e che sarà inaugurata proprio stasera.

Penso alla rassegna teatrale attualmente in corso “Atti o scene in luogo pubblico”, rivolta a grandi e piccoli, come anche al festival di arti visive, performative e multimediali “Move the Museum! When Water Touches the Ground” dell’anno scorso, dedicato ad artisti e curatori under 35 e coordinato dal MAXXI, o al fatto che Villa Farinacci è diventata protagonista del Capodanno di Casal de’ Pazzi con la grande festa lì promossa dal Municipio.

La nuova stagione di iniziative permetterà di tenere la villa aperta quasi tutti i giorni. È una grande soddisfazione, perché un luogo come questo può fare la differenza per il territorio.

Ringrazio per il profondo impegno Roberta Della Casa Presidente IV Municipio, gli assessori capitolini Rosalba Castiglione e Luca Bergamo, insieme a tutte le strutture che a tutti i livelli si sono attivate per sbloccare l’annosa situazione di stallo e restituire Villa Farinacci al territorio.

Quando le istituzioni lavorano insieme nel solo interesse dei cittadini, a vincere è l’intera comunità.