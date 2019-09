Successo per la partecipazione della Fanfara apriliana “A.Cotterli” a Nettuno

Successo per l’esibizione della Fanfara apriliana “A. Cotterli” nella serata di sabato 14 settembre a

Nettuno nell’ambito della manifestazione “Insieme con i Simboli della Repubblica”.

L’evento organizzato dalla Sezione di Anzio/Nettuno dell’Associazione Nazionale Insigniti

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (ANCRI) con patrocinio del Comune di Nettuno si

inserisce nel progetto nazionale “Viaggio tra i valori e i simboli della Repubblica”; finalità la

divulgazione dei principi e dei valori della Costituzione Italiana.

Il concerto in Piazza del Mercato, applauditissimo, è stato preceduto dalla sfilata della Fanfara per

le vie del centro e nel borgo antico.

Tra i momenti più emozionanti l’omaggio ai Caduti presso il monumento di piazza Cesare Battisti.

A chiusura della manifestazione l’apprezzata esibizione del soprano nettunese Raffaella Pelella in

“Il canto degli italiani” di Goffredo Mameli, inno nazionale della Repubblica Italiana.

Molte le associazioni del territorio presenti con labari e bandiere.

Ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento il presidente dei Bersaglieri di Aprilia Edoardo

Tittarelli che ha partecipato con una folta rappresentanza di soci e simpatizzanti della sezione “A.

Cotterli”.

(foto Edoardo Tittarelli e Americo Salvatori)