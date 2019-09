Faro antitrust USA su abuso posizione dominante di Amazon

Bene per il Codacons l’apertura di una indagine da parte dell’Antitrust Usa su Amazon per possibile abuso di posizione dominante sul mercato, vicenda che interessa in modo diretto anche i consumatori italiani, sempre più dediti agli acquisti online.

“E’ necessario fare chiarezza sulle pratiche messe in atto dalla società – spiega il presidente Carlo Rienzi – Nei mesi scorsi sia l’Antitrust italiano sia la Commissione Ue hanno avviato indagini sull’operato di Amazon volte a verificare l’abuso di posizione dominante e possibili comportamenti scorretti nei confronti dei venditori. L’inchiesta aperta dall’Antitrust Usa è quindi di particolare importanza perché eventuali irregolarità avrebbero ripercussioni sul fronte della concorrenza e, quindi, sugli utenti finali fruitori dei servizi Amazon, consumatori italiani compresi” – conclude Rienzi.