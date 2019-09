Fratoianni: “Votiamo fiducia a Conte ma non è cambiale in bianco”

«Questo governo a cui daremo la fiducia è per noi opportunità e scommessa per aprire una fase nuova nella vita del Paese. Serve discontinuità, ed è un tema che riguarda tutti e tutte. Discontinuità è parola importante e che ha a che fare con la cultura, il linguaggio, e con le scelte concrete. Ha a che fare con ciò che abbiamo alle spalle, nel passato più recente e con ciò che abbiamo alle spalle nel passato meno recente».

Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, intervenendo nell’Aula di Montecitorio, nel corso del dibattito sulla fiducia al nuovo governo.

«Innanzitutto le parole, la cura delle parole, – prosegue il parlamentare di Leu – la mitezza a cui si è riferito il Presidente del Consiglio non c’entra nulla con il bon ton o con lo stile. Le parole quando sono pronunciate dal potere e da chi rappresenta le Istituzioni hanno una forza perfomativa, sono in grado di formare il senso comune, di condizionare i comportamenti. E le parole nei mesi che abbiamo alle spalle hanno prodotto un rovesciamento pericoloso dei valori più elementari. Le parole e il loro uso ad esempio hanno trasformato la solidarietà nel peggiore dei reati e i solidali nei peggiori dei criminali.

Mettere a posto le parole, ricostruire un ordine corretto dei principi e dei valori significa anche intervenire su quella sorta di barbarie diffusa e silenziosa che ha fatto saltare i tabù. Quella barbarie che consente ad un giovane padre a Cosenza di prendere a calci un bambino di 3 anni solo per il colore della pelle diversa dal suo.

Dovremo essere tutti e tutte essere attente e attenti: curare le parole significa ricucire ciò che in questi anni è andato via via strappandosi dentro un processo nel quale la solitudine ha preso il sopravvento e la rabbia ha preso il posto della speranza e della capacità collettiva di immaginare riscatto e rinascita civile di un Paese intero».

“Dunque parole ma anche atti e scelte concrete. I decreti sicurezza vanno cancellati. – sottolinea l’esponente della sinistra – Prendo atto che nel programma di governo c’è scritto altro “recepimento delle prescrizioni del Presidente della Repubblica”. Si cominci da lì perché quelle prescrizioni possono portare in direzioni molto diverse, ma intanto si abbia cura ed attenzione nel non pensare che recepire quelle prescrizioni significhi lasciare in piedi una razionalità che non è mai esistita in quei provvedimenti. Che sono stati immaginati a partire da un’idea: che quella della sicurezza sia fatto esclusivo di ordine pubblico e non sia invece terreno su cui misurare una grande sfida che ha a che fare innanzitutto con una dimensione sociale, della ricostruzione di un meccanismo e di uno spazio di comunità collettiva e condivisa».

«E poi una discontinuità – insiste Fratoianni – che ha a che fare con la storia di questi anni , penso al Jobs Act : abbiamo bisogno di immaginare un allargamento dei diritti ai nuovi lavori, alle nuove povertà, alle nuove e vecchie precarietà, con la ricostruzione di un sistema nel quale la protezione sociale, la sicurezza dei cittadini e delle cittadine, la libertà dentro i luoghi di lavoro tornino ad essere il punto di riferimento di un Paese che vuol crescere e che però vuole farlo dentro il rispetto dei diritti di tutti e di tutte.

Dunque i diritti del lavoro, di chi un lavoro ce l’ha, di chi non ce l’ha, e di chi ce l’ha discontinuo. I diritti di una generazione intera di giovani che oggi rischia non solo di non poter vivere un futuro sereno, ma di non poterlo neanche immaginare. E dunque sul terreno pensionistico individuare un’iniziativa rapida e decisa che ponga il tema della copertura contributiva di una generazione che suo malgrado è stata costretta a lavori discontinui e precari. Significa su questo terreno provare a mettere un argine su quella che è diventata davvero un’emergenza: altro che migranti, l’emergenza dei giovani che scappano da questo Paese».

«E significa provare – conclude Fratoianni – per dare forza a questa parola “discontinuità” a mettere mano ad un’altra grande questione, che ha a che fare con la qualità della nostra democrazia e con le sue patologie. Il Presidente del Consiglio ha fatto alcuni accenni, ma io credo che si debba andare più avanti: serve una nuova legge elettorale “proporzionale” perché quella legge una volta per tutte possa avere la forza non di porsi come strumento per combattere qualcuno ma come strumento per ricostruire un’idea della democrazia, nella quale non solo dignità della rappresentanza ma anche dignità del confronto e recupero di una cultura della mediazione siano elementi che aiutino a mettere fine ad una stagione in cui l’insulto, l’urlo e la prevaricazione sono diventati l’unica cifra possibile del dibattito pubblico di questo Paeseporzionale che una volta per tutte abbia la forza non di essere uno strumento per combattere qualcuno».