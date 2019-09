Fratoianni: “Auguri di buon lavoro al governo”

Credo ci siano le condizioni per fare un lavoro di qualità e per dare agli italiani la radicale discontinuità che chiedono.

Centralità all’ambiente, ai più giovani, al lavoro, ai diritti, lotta alle disuguaglianze per aumentare reddito e serenità di chi ha pagato anni di crisi.

È una buona occasione. Per coglierla servono coraggio e intelligenza. Il tempo è ora.