Si terrà dal 20 al 21 settembre prossimi l’edizione 2019 di “Puliamo il mondo – Clean up the World”, una delle principali campagne di volontariato ambientale del mondo.

Quest’anno, come già successo per le passate edizioni, il Comune di Fiumicino, sensibile alle tematiche ambientali e sempre in prima linea, ha aderito alla campagna. Invitiamo cittadini, volontari, Associazioni, Pro loco e scuole a partecipare all’iniziativa uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio, combattere insieme il degrado e gli atti di inciviltà che portano all’abbandono di rifiuti di ogni genere su tutto il territorio comunale.

Come partecipare

Le associazioni, i comitati, le Pro Loco e tutte le realtà che volessero partecipare, devono scrivere una email a assessorato.ambiente@comune.fiumicino.rm.it indicando la data e il luogo scelto per la giornata di pulizia volontaria con nome e recapito telefonico di un referente. In questo modo l’assessorato potrà comunicare le modalità e il luogo per il conferimento dei sacchi pieni e organizzare le operazioni di ritiro dei rifiuti raccolti.

Per ulteriori informazioni potete contattare il numero 06.65210.8523 – 06.652108521.

La manifestazione

Introdotta in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato

organizzatore, l’evento gode dei patrocini di Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

e di UPI.

“Puliamo il Mondo” è presente su tutto il territorio nazionale e internazionale grazie

all’instancabile lavoro dei volontari che ogni anno organizzano iniziative a livello

locale per liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i

fiumi e le spiagge di molte città del mondo.