Roberto Bolle a Napoli. Il bentornato dell’assessore Nino Daniele

Roberto Bolle sarà nuovamente a Napoli, nei prossimi giorni, per uno spettacolo al San Carlo. Il ballerino, per l’occasione, ha rilasciato alcune dichiarazioni, spendendo bellissime parole per la città.

L’assessore alla cultura del Comune di Napoli, ha ringraziato in una nota, Roberto Bolle per l’affetto che sempre dimostra per Napoli.

“Roberto Bolle ritorna nei prossimi giorni nella nostra città per uno spettacolo al San Carlo ed abbiamo letto oggi le belle parole che ha dedicato a Napoli. Lo ringrazio sinceramente per molte ragioni: per l’ammirazione e l’affetto che dimostra di avere per Napoli, per la conoscenza che ne ha, apprezzandone non solo gli aspetti più noti ma anche quelli che purtroppo sfuggono ai turisti “mordi e fuggi”, per la comprensione della storia culturale di Napoli, per il generoso impegno nel sostenere attività sociali a favore dei nostri bambini. Mi ha colpito in particolare il suo accenno a “Piazza Forcella”, la struttura comunale, gestita dall’Assessorato alla Cultura, che ospita anche la biblioteca intitolata ad Annalisa Durante. Roberto Bolle conosce bene quella realtà, poiché nel corso della sua precedente visita a Napoli, lo scorso mese di maggio, è là che ha voluto incontrare i ragazzi, i volontari e gli operatori del Comune ed ha dimostrato in quella occasione una grande sensibilità personale ed una vivace curiosità per il lavoro, culturale, sociale, educativo che nella struttura portiamo avanti. Sinceramente grazie, Maestro Bolle, ogni suo ritorno a Napoli è per noi una grande gioia, è il ritrovarsi con un amico!”