Associazioni per Ostia Comune: “Da oggi tutti uniti per l’autonomia”

Viviamo un momento difficile per il nostro paese e per il nostro territorio. La riforma della Città Metropolitana è ferma da troppo tempo, senza dare vere ambizioni ai territori ed alle comunità che in essa devono essere rappresentati e senza dare una Governance affidabile alla città di Roma Capitale. Troppi sono i problemi con cui i cittadini devono affrontare la loro quotidianità, in un ente di prossimità troppo piccolo, oramai, per risolvere i grandi problemi, e troppo grande per risolvere i piccoli problemi, quelli di tutti i giorni.

Capiamo che esiste una forza ed una volontà che richiede più Autonomia al Municipio, che ricerca un luogo, dove si possano prendere decisione concrete per la risoluzione dei molti ed antichi problemi di questa cittadina dimenticata.

Il territorio del X Municipio ha molte risorse che potrebbero essere spese per la ricostruzione di un mondo del lavoro oppresso da una burocrazia lontana; bellezze naturali ed archeologiche fagocitate da un patrimonio molto ricco della città di Roma che non ne permette l’emancipazione; potenzialità turistiche e commerciali offuscate da una comunicazione istituzionale, che premia sempre gli stessi siti e non ne implementa le enormi ed ulteriori potenzialità.

Per questo ed altri motivi le tre associazioni invitano la comunità politica, le realtà imprenditoriali e commerciali, le associazioni di promozione sociale e culturale, la cittadinanza tutta, che ha a cuore questo territorio, e che si sente pronta ad una svolta autonomista, a partecipare alla conferenza stampa promossa per sabato 31 agosto alle ore 11:00, presso il Bar Sisto, sito in Piazza Anco Marzio ad Ostia Lido, per annunciare sviluppi e proposte rispetto all’iniziativa di legge regionale popolare sulla costruzione di un Comune Metropolitano Autonomo.