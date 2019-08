Roma, Swìngala 2019: il festival swing internazionale della Capitale

Giunto alla quarta edizione, torna l’immancabile appuntamento per i ballerini di lindy hop provenienti da tutte le parti del mondo. Swìngala, il festival internazionale di swing e jazz, che si svolgerà dal 20 al 22 Settembre è organizzato dalla scuola della Capitale Spirit of St. Louis Roma.

Per tre giorni la Città Eterna si lascerà travolgere dalle atmosfere vintage degli anni ’30 e ‘40, dalla musica e dagli show dei migliori artisti presenti sulla scena mondiale.

Le lezioni si svolgeranno al Crazy Gang (via Orazi e Curiazi, 12), mentre i primi due party saranno allo Zanussi (Piazza Tarquina 5/E). Il party conclusivo si svolgerà presso Pinispettinati (via del campo Barbarico, 80).

L’evento

Egle, Ilario e tutto il team di Swìngala sono pronti ad accogliere oltre 500 ballerini

provenienti da circa 32 Paesi del mondo i quali avranno la possibilità di partecipare al

tour guidato della città, a lezioni con insegnanti internazionali come Frida Segerdahl

(Svezia), Skye Humphries (USA); Alice Mei (Francia), Remy Kouakou Kouame

(Francia); Pamela Gaizutyte (Lituania), FelixBerghäll (Svezia).

Inoltre, avranno la possibilità anche di prendere parte a lezioni tematiche chiamate Taster

classes che avranno focus specifici e consentiranno, agli instancabili, di approfondire

ulteriormente le proprie conoscenze. Le serate saranno dedicate agli elettrizzanti party con

la musica dal vivo degli Shirt Tail Stompers, una delle band più famose della scena swing

internazionale, che si alternerà sul palco con ben due formazioni diverse.

Oltre 14 insegnanti internazionali tra main teachers e taster teachers, tre Dj internazionali,

undici ore di lezioni di Lindy Hop e Authentic Jazz, sette musicisti internazionali, audizioni,

performance e tanto ancora.

Un evento/maratona a ritmo di swing assolutamente da non perdere per tutti i lindy

hoppers e gli amanti dello swing.

Per maggiori informazioni: www.swingala.com