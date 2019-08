Tor Bella Monaca, controlli alle persone agli arresti domiciliari

Nel corso dei controlli di routine a persone sottoposte agli arresti domiciliari nel

quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, la scorsa

notte, hanno sorpreso due detenuti al di fuori delle mura domestiche, in

violazione delle prescrizioni. Per loro sono scattate di nuovo le manette ai polsi

con l’accusa di evasione. Si tratta di un 31enne romano e di un 40enne originario

di Andria (BA).

Le verifiche

Durante una verifica nell’abitazione di una 44enne in largo Ferruccio Mengaroni,

i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sorpreso il 31enne

all’interno dell’armadio della camera da letto.

L’uomo, che doveva trovarsi nella sua abitazione, nello stesso stabile, agli arresti

domiciliari per precedenti reati, non ha fornito il motivo del suo allontanamento.

E’ stato arrestato e portato in caserma dove è stato trattenuto in attesa di rito

direttissimo.

Il ritrovamento

Poco dopo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati

hanno “pizzicato” il 40enne all’interno di un’abitazione di una palazzina popolare,

in via Agostino Mitelli, diversa da quella prevista per la detenzione. Anche in

questo caso l’uomo si era allontanato arbitrariamente e senza autorizzazione ed

è stato arrestato.

E’ stato ricondotto presso il suo domicilio agli arresti, in attesa del processo.