Ieri, in un caldo pomeriggio romano, due cittadini della Tanzania di 57 e 38 anni, in via Principe Umberto angolo via la Marmora, alla vista di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno gettato un involucro con 3,5 g di eroina e sono scappati. Ne è nato un inseguimento che è terminato poco distante, prontamente raggiunti e bloccati nonostante la resistenza posta in essere, che non provocava lesioni ai militari.