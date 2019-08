Punti di vista discordanti tra Zingaretti e Renzi

“Il Governo ha fallito, noi non temiamo il voto. Proponiamo una visione alternativa per l’Italia e vogliamo parlare di lavoro, scuola, sanità, investimenti e non di accordicchi”, così scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, sulla sua pagina Facebook.

“Prima mettiamo in sicurezza il nostro meraviglioso Paese evitando aumento IVA e crisi finanziaria, poi campagna elettorale e che vinca il migliore”, così Matteo Renzi su twitter.