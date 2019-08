Guardia Costiera Lazio: gli interventi di oggi

Questa mattina il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio unitamente al personale della Polizia Locale ha operato il sequestro di attrezzature balneari per un totale di 40 lettini, 10 ombrelloni e materiale vario tra cui teli ombreggianti e relative strutture che venivano utilizzate al fine di creare delle zone per il ricovero e per il noleggio delle attrezzature.

Il materiale, che è stato posto sotto sequestro, era posizionato abusivamente su alcuni tratti del litorale in due diverse aree nel comune di Anzio, in località Lavinio e Lido dei pini.

Nello specifico i soggetti, che sono stati sanzionati, occupavano abusivamente aree demaniali marittime per un totale di circa 1000 mq. traendo altresì da esse un illecito guadagno per effetto dell’attività di noleggio delle attrezzature.

L’operazione condotta questa mattina è in linea con quelle già effettuate negli scorsi giorni sul litorale di Anzio e Nettuno e si prefigge lo scopo di prevenire e contrastare l’occupazione di tratti di spiaggia che sono destinati alla libera fruizione da parte dei cittadini.

L’operazione Spiagge Libere si incardina all’interno della più ampia operazione Mare Sicuro volta ad assicurare il regolare svolgimento in sicurezza delle attività ricreative e commerciali e a tutelare l’ambiente marino e costiero.

Si ricorda a tutti coloro che in questo periodo usufruiscono del mare che in caso di emergenza il “Numero Blu 1530” è sempre attivo sul territorio nazionale gratuitamente per il cittadino e che è possibile contattare la Guardia Costiera anche sul canale marina vhf fm 16.