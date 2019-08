Riqualificazione Vele Scampia: il sindaco incontra il ministro Lezzi

Un costruttivo e positivo confronto, nel solco della consueta collaborazione istituzionale, quello che si è svolto ieri a Roma tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e il Sindaco Luigi de Magistris. Molti i temi trattati – tra cui Bagnoli – che saranno al centro di ulteriori incontri ed approfondimenti ma su un tema la responsabile del ministero ed il primo cittadino sono entrati già in una importante e strategica fase operativa, quella riguardante la rigenerazione urbana di Scampia. Si tratta della seconda fase del progetto Restart Scampia, fino ad oggi non ancora coperta da finanziamento. Su questa fase, successiva quindi all’abbattimento delle vele di Scampia, fin da settembre sono attesi importanti sviluppi con la cabina di regia del Fondo di coesione e sviluppo, presieduta dal Ministro Lezzi, che proporrà al CIPE un importante finanziamento per la riqualificazione della area dopo l’abbattimento delle vele.