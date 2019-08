Speranza: “I problemi veri senza soluzione mentre il governo finge di litigare”

“Economia in stagnazione, il Sud abbandonato a sé stesso con i giovani sempre più in fuga, gli ospedali che rischiano di cadere a pezzi”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza. “Questi i problemi del paese reale. Ma Salvini e Di Maio non parlano che di se stessi e fanno finta ogni giorno di litigare. La verità è che non sanno come affrontare le questioni vere che riguardano gli italiani”, aggiunge Speranza.