Raggi: “Al lavoro per le scuole romane”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Molti romani sono già partiti per le ferie, ma noi lavoriamo instancabilmente per assicurare a loro e ai loro bambini e ragazzi una scuola di qualità. Abbiamo appena pubblicato la Mappa dei progetti didattici per l’anno scolastico 2019-2020, a breve diffusa presso scuole ed insegnanti.

Quasi 100 progetti didattici che coinvolgeranno studenti, docenti, scuole e famiglie. Le aree tematiche Diritti, Ambiente, Arte e Cultura, Intercultura, Stili di vita, Storia e Memoria avevano richiamato al lavoro creativo più di 61.000 studenti, circa 13.000 ragazzi in più rispetto all’anno scolastico precedente.

Quest’anno amplieremo gli ambiti progettuali a realizzazioni creative anche nelle scienze e all’area innovativa “Roma la mia città”. Punteremo molto sui laboratori e su altre formule pratiche per consentire ai ragazzi di apprendere e approfondire, divertendosi ed esplorando nuove direttive di crescita.

L’Open Day di ottobre faciliterà l’incontro tra scuole e famiglie, docenti e genitori, oltre che avvicinare ancora di più gli studenti ai loro formatori e tutti a tutti. Questo è quello che accade quando la parte politica e quella gestionale collaborano in maniera professionale e convinta: un prodotto di qualità, di anno in anno migliorato e innovativo, che contribuisce ad una scuola partecipata, aperta, inclusiva, integrata nella comunità tutta.

Trovate la nostra e vostra nuova Mappa nel portale di Roma Capitale a questo link https://www.comune.roma.it/…/progetti_scuole_2019_2020_def.…

Non vediamo l’ora di vedere cosa saranno in grado di fare quest’anno gli studenti di Roma!