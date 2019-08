Cirillo (M5S): “Un buon politico…”

Così Luigi Cirillo sulla sua pagina Facebook:

Un buon politico non deve mai sottrarsi al confronto con i cittadini quando in veste istituzionale si reca sul territorio e nel farlo deve essere sempre in grado di mantenere la calma, pazienza, anche se dall’altra i toni si alzano, anche se ti offendono, anche se ti registrano con il cellulare.

Un buon politico deve dare il massimo esempio perchè in quel momento un suo errore comunicativo può danneggiare non solo se stesso ma tutta la forza politica che rappresenta.

Un buon politico deve essere esso stesso un esempio di confronto aperto, civile e democratico nel rispetto della diversità di opinioni.

Sopratutto non dimenticarsi mai che il ruolo istituzionale non ci rende migliori o superiori ai cittadini con cui ci si sta confrontando altrimenti non si è portavoce ma onorevoli e noi questo appellativo per storia, non lo riconosciamo.